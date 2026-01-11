Buleleng Kejar Target 60 SPPG, Gandeng Pemasok Lokal, Kualitas Jadi Prioritas

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:45 WIB
Ilustrasi juru masak membuat menu MBG di SPPG. Foto: Aristo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemkab Buleleng terus mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah mempercepat pembentukan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasar data terakhir, dari target 60 SPPG, saat ini di Kabupaten Buleleng baru ada 23 yang aktif beroperasi.

“MBG adalah program strategis nasional.

Oleh karena itu, percepatan harus menjadi fokus bersama agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan,” ujar Asisten I Setda Buleleng Putu Ariadi Pribadi.

Putu Ariadi Pribadi memastikan Pemkab Buleleng memberi dukungan penuh, mulai dari penyediaan lahan hingga sarana prasarana.

“Kami juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan program,” kata Putu Ariadi Pribadi dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Selain percepatan, mutu dan keamanan pangan menjadi perhatian utama.

Pemkab Buleleng terus mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dengan mempercepat pemebntukan SPPG
