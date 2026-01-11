JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cuaca Ekstrem Melanda Bali, Meru Tumpang 9 Disambar Petir, Ludes Terbakar

Cuaca Ekstrem Melanda Bali, Meru Tumpang 9 Disambar Petir, Ludes Terbakar

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:24 WIB
Cuaca Ekstrem Melanda Bali, Meru Tumpang 9 Disambar Petir, Ludes Terbakar - JPNN.com Bali
Api membakar bangunan meru tumpang sembilan di Pura Pedharman Arya Gajah Pare di Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Minggu (11/1) sore akibat disambar petir. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Cuaca buruk masih melanda Bali.

Selain hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, angin kencang serta petir masih menyambar sejumlah lokasi di Bali, Minggu hari ini (11/1).

Sambaran petir bahkan menyebabkan meru tumpang sembilan di Pura Pedharman Arya Gajah Pare di Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, terbakar.

Baca Juga:

Berdasar rekaman video yang beredar, sambaran petir itu mengenai bagan atas meru tumpang sembilan pukul 14.00 WITA.

Dalam sekejap, api membesar dan membakar atap meru yang terbuat dari ijuk dan bahan lain yang mudah terbakar.

Selain meru tumpang sembilan, pelinggih Menjangan Seluang yang ada di dekat meru juga ikut terbakar.

Baca Juga:

Bangunan meru yang terbakar tersebut baru saja dibangun pada Agustus 2025 lalu dan belum diupacarai mengingat proses pembangunan Pura Pedharman masih berjalan.

Seorang saksi mengaku sebelum insiden sambaran petir, hujan melanda Bali, tak terkecuali wilayah Rendang, Karangasem.

Sambaran petir bahkan menyebabkan meru tumpang sembilan di Pura Pedharman Arya Gajah Pare di Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, terbakar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   cuaca ekstrem Bali Meru Tumpang Sembilan petir kebakaran pura agung besakih Pura Pedharman Arya Gajah Pare video Rendang karangasem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh - JPNN.com Bali

    Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh

  2. Johnny Jansen Sorot Wasit saat Hujan Kartu di Laga PSM vs Bali United, Makjleb! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sorot Wasit saat Hujan Kartu di Laga PSM vs Bali United, Makjleb!

  3. Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit - JPNN.com Bali

    Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU