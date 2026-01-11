Cuaca Ekstrem Melanda Bali, Meru Tumpang 9 Disambar Petir, Ludes Terbakar

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Cuaca buruk masih melanda Bali.

Selain hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, angin kencang serta petir masih menyambar sejumlah lokasi di Bali, Minggu hari ini (11/1).

Sambaran petir bahkan menyebabkan meru tumpang sembilan di Pura Pedharman Arya Gajah Pare di Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, terbakar.

Berdasar rekaman video yang beredar, sambaran petir itu mengenai bagan atas meru tumpang sembilan pukul 14.00 WITA.

Dalam sekejap, api membesar dan membakar atap meru yang terbuat dari ijuk dan bahan lain yang mudah terbakar.

Selain meru tumpang sembilan, pelinggih Menjangan Seluang yang ada di dekat meru juga ikut terbakar.

Bangunan meru yang terbakar tersebut baru saja dibangun pada Agustus 2025 lalu dan belum diupacarai mengingat proses pembangunan Pura Pedharman masih berjalan.

Seorang saksi mengaku sebelum insiden sambaran petir, hujan melanda Bali, tak terkecuali wilayah Rendang, Karangasem.