JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kasus Rabies di Bali Naik Berlipat, 16 Korban Meninggal, Badung Tertinggi

Kasus Rabies di Bali Naik Berlipat, 16 Korban Meninggal, Badung Tertinggi

Minggu, 11 Januari 2026 – 10:32 WIB
Kasus Rabies di Bali Naik Berlipat, 16 Korban Meninggal, Badung Tertinggi - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas Dinas Pertanian melakukan vaksinasi ke seekor anjing untuk mencegah penyebaran rabies. Foto: bulelengkab

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali mengungkap kematian akibat rabies masih terjadi.

Sepanjang 2025, sebanyak 16 orang meninggal dunia karena gigitan hewan penular rabies.

Temuan Dinkes Bali, para korban itu meninggal dunia karena tidak datang ke fasilitas layanan kesehatan (faskes).

Baca Juga:

Perinciannya, 16 orang korban meninggal dunia berasal dari Badung (4), Karangasem (3), Buleleng (3), Jembrana (3), Tabanan, Gianyar dan Bangli masing-masing satu orang.

Jumlah ini naik dibanding kasus meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies pada 2024 yang sebanyak tujuh korban.

“Bisa dibilang 99 persen yang meninggal tidak pergi ke pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

Jadi, para korban tidak mendapatkan tata laksana luka maupun vaksinasi, itu yang memang masih menjadi tantangan kami,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bali I Gusti Ayu Raka Susanti di Denpasar, Jumat.

Selain data meninggal dunia, Dinkes Bali merangkum dalam setahun gigitan rabies dialami oleh 66.760 orang dengan 47.887 di antaranya telah diberikan vaksin anti-rabies (VAR).

Sepanjang 2025, sebanyak 16 orang meninggal dunia karena gigitan hewan penular rabies. Temuan Dinkes Bali, para korban tidak datang ke faskes
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   rabies hewan penular rabies vaksin antirabies VAR dinkes bali Vaksin VAR meninggal dunia fasilitas kesehatan faskes Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit - JPNN.com Bali

    Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit

  2. Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares

  3. Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU