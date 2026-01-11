Badung Pinjam PT SMI Rp 2,8 Triliun, Garap 4 Proyek Jalan Pengurai Macet

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 09:22 WIB
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengecek rencana proyek jalan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bali Selatan. Foto: Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Rencana Pemkab Badung membuka empat akses jalan baru untuk mengatasi kemacetan di wilayah  Bali Selatan terus berproses.

Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembebasan lahan.

“Ya, ini kan sudah pembebasan lahan dan sudah ada beberapa yang rampung.

Selanjutnya akan mulai berproses pada tahap tender untuk pembangunan fisik,” ujar Bupati Badung Adi Arnawa dilansir.

Bupati Adi Arnawa menargetkan pekerjaan fisik mulai dikerjakan dan tuntas pada akhir 2026.

“Dengan dana pinjaman, astungkara bisa secepatnya dibuka empat ruas jalan baru untuk mengatasi kemacetan,” ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Pemkab Badung mempercepat pembangunan empat ruas jalan baru ini dengan skema peminjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebesar Rp 2,8 triliun.

Empat ruas jalan yang berproses pembebasan lahan di antaranya Trase Jalan Pecatu – Melasti; Trase Pasar Desa Adat Pecatu - Jalan Raya Uluwatu; Trase Banjar Semer - Jalan Teuku Umar Barat dan Trase Subak Sari - Banjar Semer.

