Cleo Gelar Aksi Bersih Sampah, Rilis Produk 1 Liter, Selaras Instruksi Gubernur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya Pemprov Bali mengurangi sampah plastik mendapat dukungan banyak pihak, salah satunya dari produsen minuman Cleo, PT Sariguna Primatirta Tbk.

Melalui rangkaian aksi #LangkahMurni untuk Bali, Cleo melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Kedonganan, Sabtu (10/1).

Aksi ini melibatkan ratusan relawan dan komunitas lokal.

Kegiatan positif ini dibarengi dengan peluncuran produk Cleo 1 Liter Praktis yang selaras dengan kebijakan daerah.

Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata Cleo terhadap Instruksi Gubernur Bali serta Gerakan Bali Bersih Sampah, yang mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengurangan timbulan sampah plastik, khususnya dari produk air minum dalam kemasan berukuran kecil.

Cleo memandang kebijakan ini sebagai langkah progresif dan strategis untuk menjaga kelestarian lingkungan Bali sebagai destinasi budaya dan pariwisata dunia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 mengenai pembatasan air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, Cleo menghadirkan Cleo 1 Liter Praktis kepada masyarakat Bali.

Produk ini dirancang sebagai solusi hidrasi yang tetap mengedepankan kualitas air yang beneran murni dan beneran ringan.