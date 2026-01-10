JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Gempa M 4,5 Guncang Kuta Selatan, Bali Selatan Bergetar

Gempa M 4,5 Guncang Kuta Selatan, Bali Selatan Bergetar

Sabtu, 10 Januari 2026 – 18:35 WIB
Gempa M 4,5 Guncang Kuta Selatan, Bali Selatan Bergetar - JPNN.com Bali
Gempa dengan magnitudo 4,5 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pukul 17.34 WITA, Sabtu (10/1) sore. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali dikejutkan gempa yang terjadi, Sabtu (10/1) sore pukul 17.34 WITA.

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,5 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.

Episenter terletak pada koordinat 9,26° LS - 114,78° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 71 km Barat Daya Kuta Selatan, Badung, Bali pada kedalaman 34 km.

Baca Juga:

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis lindu dangkal akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut,” ujar Kepala Balai BMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho, Sabtu (10/1) dalam pernyataan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar alias strike slip.

Dampak gempa berdasar laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Kuta Selatan III MMI, Denpasar dan Kuta sebesar II – III MMI dan Jembrana II MMI.

Baca Juga:

Di akun media sosial BMKG Bali, warga Bali Selatan, seperti Jimbaran, Ungasan, Nusa Penida, Badung, Denpasar, hingga Batu Bulan, Gianyar, melaporkan getaran yang terasa cukup keras.

Namun, sampai saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,5 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pukul 17.34 WITA, Sabtu (10/1) sore.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gempa gempabumi lindu Kuta Selatan Bali BBMKG Wilayah III Denpasar gempa dangkal Aktivitas Sesar Aktif BMKG

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

  2. PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim - JPNN.com Bali

    PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim

  3. Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU