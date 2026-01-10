PLN Tambah Daya Listrik Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - PLN UP3 Bali Selatan menaikkan daya listrik Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Badung, dari 1.730 kVA menjadi 2.180 kVA.

Penambahan daya listrik ini harus dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan air bersih di Kabupaten Badung.

Penguatan daya itu menopang sistem pengolahan dan distribusi air bersih ke wilayah Kuta dan Kuta Selatan, termasuk kawasan Bukit, Nusa Dua, Jimbaran, hingga Pecatu.

“Penguatan daya ini memastikan sistem distribusi air bersih dapat bekerja lebih optimal.

Masyarakat membutuhkan kepastian layanan yang stabil, dan listrik yang andal menjadi kunci agar air bersih dapat terus mengalir,” ujar Manajer PLN UP3 Bali Selatan Alexander J Manuhuwa dilansir dari Antara.

Menurut Alexander, peningkatan kapasitas listrik tersebut memungkinkan pengoperasian dua unit pompa tambahan yang dibutuhkan untuk menjaga tekanan dan kontinuitas aliran air.

Langkah itu dinilai penting, terutama bagi wilayah Ungasan dan Pecatu yang mengalami peningkatan permintaan seiring pertumbuhan permukiman dan aktivitas kawasan.

Alexander mengatakan dengan sistem kelistrikan yang lebih kuat, distribusi air diharapkan tetap berjalan stabil, termasuk pada jam-jam penggunaan tinggi.