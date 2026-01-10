Peran Nyata KADIN Palu, Motor Pembangunan di Sulawesi Tengah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sulawesi Tengah kini tengah menjadi sorotan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif di Indonesia, terutama berkat sektor pertambangan dan pertanian.

Namun, di balik angka-angka makroekonomi tersebut, terdapat peran vital organisasi dunia usaha yang menggerakkan roda perekonomian di tingkat ibu kota provinsi.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Palu Kota memegang peranan kunci dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebutuhan para pelaku usaha.

Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya pengusaha, tetapi juga sebagai motor penggerak yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Palu dapat memberikan dampak positif yang meluas ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam era digitalisasi saat ini, akses terhadap informasi dan jaringan bisnis menjadi modal utama bagi keberlangsungan usaha.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyadari pentingnya transformasi ini dengan menyediakan berbagai sarana komunikasi yang efektif.

Melalui portal informasi dan layanan digital seperti kadinpalukota.org, para pengusaha lokal, investor, hingga masyarakat umum dapat memantau agenda kegiatan, peluang bisnis, serta regulasi terbaru yang mempengaruhi iklim usaha.

Ketersediaan akses informasi yang transparan ini merupakan langkah konkret untuk memangkas birokrasi dan memudahkan investor baru yang ingin menanamkan modalnya di wilayah ini.