BGN Bali Putar Otak Jangkau Anak Jalanan untuk Program Makan Bergizi Gratis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG di Provinsi Bali akan diperluas untuk anak jalanan.

Namun, rencana ini mendapat tantangan baru lantaran anak jalanan di Bali kerap tersebar.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat harus memastikan lokasi untuk menjangkau anak-anak jalanan itu.

“Betul tantangan baru. Kekhawatiran kami, anak jalanan itu ada yang bergerombol di sini ada sebagian di tempat lain.

Jadi, kami pikirkan kembali agar mereka bisa bergerombol di satu tempat,” kata Koordinator BGN Bali Risca Christina dilansir dari Antara.

“Itu biar lebih mudah dan kami juga gampang memonitor apakah pemberiannya benar ke anak jalanan, tepat sasaran atau tidak,” imbuhnya.

BGN memastikan penduduk lanjut usia, pemulung, anak jalanan, hingga seluruh masyarakat kategori miskin akan menerima MBG sesuai arahan Presiden Prabowo.