Indra Senjaya Resmi Kajari Klungkung, Kajati Bali Minta Kawal Kasus Pertanahan

Sabtu, 10 Januari 2026 – 07:45 WIB
Upacara pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kajari Klungkung di Aula Sasana Dharma Adhyaksa, Kantor Kejati Bali, Denpasar, Jumat (9/1). Foto: ANTARA/HO-Humas Kejati Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Roda Kajari Klungkung, Bali, kembali berputar.

Kajari Klungkung I Wayan Suardi dimutasi untuk mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku.

Posisinya digantikan Kajari Aceh Selatan, R. Indra Senjaya.

Mutasi jabatan ini dilaksanakan berdasar Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV/1734/C/12/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Proses pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Kajari Klungkung berlangsung di Aula Sasana Dharma Adhyaksa Kejati Bali, Jumat (9/1) kemarin.

Kajati Bali Chatarina Muliana dalam amanatnya meminta Kajari Klungkung yang baru R. Indra senjaya untuk meningkatkan pengawasan khusus terhadap sektor pertanahan di Bumi Serombotan.

Menurut Kajati Bali, sektor pertanahan di Klungkung sangat rawan karena letaknya yang strategis dengan potensi pariwisata yang dimilikinya.

Kajati Chatarina mengatakan Klungkung memiliki dinamika unik, terutama dengan adanya kawasan wisata Nusa Penida yang pesat dengan kegiatan pariwisatanya.

Kajari Klungkung I Wayan Suardi mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku dan digantikan Kajari Aceh Selatan R. Indra Senjaya
