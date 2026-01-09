Kakanwil Eem Nurmanah Menghadiri Pelantikan 77 Pejabat Imigrasi, Bentuk Sinergi

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 20:59 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyalami pejabat yang baru dilantik oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Parlindungan, Rabu (7/1) lalu. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Manajerial dan non-Manajerial yang digelar oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Rabu (7/1).

Acara ini bersamaan dengan serah terima jabatan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

Kehadiran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian di wilayah Bali.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 77 orang Pejabat Manajerial dan non-Manajerial resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Bali Parlindungan.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir didampingi oleh Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Bali tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mempererat sinergi lintas unit kerja.

Termasuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian berjalan selaras dengan kebijakan dan arah strategis Kementerian Hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Manajerial dan non-Manajerial di Kanwil Ditjen Imigrasi Bali
TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Pejabat Imigrasi Kemenkum Bali Kanwil Ditjen Imigrasi Bali rudenim denpasar Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Parlindungan

