JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Perkuat Integritas 2026, Kanwil Kemenkum Bali Siap Memenuhi Perjanjian Kinerja

Perkuat Integritas 2026, Kanwil Kemenkum Bali Siap Memenuhi Perjanjian Kinerja

Jumat, 09 Januari 2026 – 20:48 WIB
Perkuat Integritas 2026, Kanwil Kemenkum Bali Siap Memenuhi Perjanjian Kinerja - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah (tengah) hadir dalam penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, yang digelar, Kamis (8/1) di Jakarta. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali meneguhkan komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas dengan menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, yang digelar, Kamis (8/1).

Kegiatan ini dilaksanakan secara terpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dari Ruang Darmawangsa.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Baca Juga:

Kehadiran pimpinan Kanwil Kemenkum Bali secara langsung menjadi wujud nyata keseriusan dalam menyelaraskan arah kebijakan serta target kinerja kementerian hukum tahun 2026.

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan visi dan langkah seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Pembangunan Zona Integritas diposisikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Baca Juga:

Menkum Supratman Andi Agtas dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari nilai dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Transformasi digital yang kami jalankan bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi merupakan bentuk kesadaran bersama untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan bahwa jajarannya berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan setiap poin perjanjian kinerja dan nilai-nilai integritas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali Menkum Supratman Andi Agtas Zona Integritas Zona Integritas WBK Zona Integritas WBBM

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSM Merugi, Victor Luiz Absen Kontra Bali United, Tomas Trucha Kecewa - JPNN.com Bali

    PSM Merugi, Victor Luiz Absen Kontra Bali United, Tomas Trucha Kecewa

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Bali United: Tuan Rumah Menang Tipis - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Bali United: Tuan Rumah Menang Tipis

  3. Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang! - JPNN.com Bali

    Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU