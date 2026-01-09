Waspada Cuaca Ekstrem di Bali, Potensi Diguyur Hujan Lebat & Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi di Bali

Hal ini setelah Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi hujan disertai angin kencang pada periode 9 – 11 Januari 2026.

Potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Denpasar, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.

Untuk potensi hujan sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah Badung.

BMKG juga merilis potensi angin kencang di Badung, Klungkung, Buleleng dan Bangli.

Potensi angin kencang ini berpotensi memicu gelombang tinggi hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan Bali.

"Pola angin di perairan selatan Bali bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan hingga 30 knot," kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Perairan yang gelombang tinggi diperkirakan hingga empat meter itu, yakni Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan.