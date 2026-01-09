JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemacetan di Kerobokan Kelod Badung Berkurang, Rekayasa Arus Lalin Berlanjut

Kemacetan di Kerobokan Kelod Badung Berkurang, Rekayasa Arus Lalin Berlanjut

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:21 WIB
Kemacetan di Kerobokan Kelod Badung Berkurang, Rekayasa Arus Lalin Berlanjut - JPNN.com Bali
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan) menunjukkan rekayasa lalin di kawasan Kerobokan Kelod, Kuta Utara. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung, Bali, memutuskan melanjutkan penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Kerobokan Kelod, Kuta Utara.

Keputusan itu diambil setelah berdasar hasil evaluasi, upaya penataan dan pengendalian lalu lintas pada sembilan persimpangan sejak Desember 2025 itu menunjukkan hasil yang positif.

Perubahan pola arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan strategis terpantau telah mendorong pergerakan kendaraan menjadi lebih tertib dan terstruktur.

Baca Juga:

Kepadatan yang sebelumnya kerap terjadi secara signifikan juga mulai berkurang, meskipun volume kendaraan di kawasan tersebut masih tergolong tinggi sebagai kawasan dengan intensitas mobilitas yang padat.

“Penerapan MRLL ini harus tetap dilanjutkan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan pola arus lalu lintas,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dilansir dari Antara.

“Meskipun begitu kami juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan pihak terkait untuk melakukan percepatan perbaikan dan penataan utilitas sarana prasarana lalu lintas yang dinilai masih kurang.

Hal itu mencakup pembenahan geometrik persimpangan, penambahan dan perbaikan rambu-rambu lalu lintas.

/JPNN) Pemkab Badung memutuskan melanjutkan penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Kerobokan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   rekayasa lalu lintas Rekayasa Lalin Kerobokan Kelod kuta utara Bupati Badung Adi Arnawa badung Bali Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kemacetan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan

  2. Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara

  3. PSM vs Bali United: Ajang Uji Clean Sheet Kiper Mike Houptmeijer - JPNN.com Bali

    PSM vs Bali United: Ajang Uji Clean Sheet Kiper Mike Houptmeijer

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU