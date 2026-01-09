Kalender Bali Jumat (9/1): Baik Membuat Alat, Tempat Berdagang & Berjualan

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:36 WIB
Ilustrasi kalender Bali Jumat 9 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Merakih. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (9/1) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Merakih.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (9/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 9 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Merakih: Hari baik membuat alat, tempat berdagang & berjualan
