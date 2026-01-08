Angin Kencang Terjang Bali, Atap Deretan Kafe di Pantai Jimbaran Jebol

JPNN.com

Kamis, 08 Januari 2026 – 11:33 WIB
Atap sejumlah cafe di pinggir Pantai Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, jebol diterjang angin kencang yang melanda Bali, Kamis (8/1). Foto: Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Terjangan angin kencang berdampak di wilayah Bali.

Angin kencang yang terjadi pada Kamis (8/1) dini hari pukul 03.00 WITA, membuat sejumlah fasilitas seperti di area Café 9, Jalan Pantai Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, mengalami kerusakan.

Kerusakan yang terjadi mulai dari atap yang berbahan alderon jebol  sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Café di pinggir Pantai Jimbaran yang mengalami kerusakan di antaranya Cafe Nyoman, Cafe Lia, Cafe Denas, Cafe Bayang, Cafe Bambu, dan Cafe Jimbaran Beach.

Kerusakan yang terjadi bersifat materiil, dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya korban jiwa.

Musibah ini mendapat perhatian langsung aparat setempat.

Camat Kuta Selatan, Lurah Jimbaran, Prajuru Desa Adat, Bhabinkamtibmas, Babinsa hingga Linmas turun tangan.

Mereka melakukan koordinasi dengan pengelola kafe serta aparat desa setempat, sekaligus memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi.

