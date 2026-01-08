JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Fenomena Gempa Swarm di Sesar Lombok Utara: 212 Lindu Terdeteksi dalam 4 Hari

Fenomena Gempa Swarm di Sesar Lombok Utara: 212 Lindu Terdeteksi dalam 4 Hari

Kamis, 08 Januari 2026 – 11:16 WIB
Fenomena Gempa Swarm di Sesar Lombok Utara: 212 Lindu Terdeteksi dalam 4 Hari - JPNN.com Bali
Ilustrasi gempa swarm di perairan Selat Lombok Utara yang terekam BBMKG Wilayah III Denpasar. Ilustrasi Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gempa tektonik dengan magnitudo kecil yang terjadi secara beruntun (swarm) di sesar Lombok Utara berlanjut.

Berdasar data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, terjadi 212 gempa kecil terjadi sejak 5-8 Januari 2026 hingga pukul 08.55 WITA.

Ketua Kelompok Kerja Informasi Dini Gempa Bumi dan Tsunami BBMKG Wilayah III Dwi Hartanto mengatakan gempa kecil dan terjadi secara terus menerus biasanya lindu swarm.

Baca Juga:

“Gempa magnitudo kecil yang terus menerus terjadi itu menandakan adanya pelepasan energi di dalam bumi,” ujar Dwi Hartanto dilansir dari Antara.

BBMKG Denpasar mendata magnitudo gempa bumi tektonik itu berkisar antara 1,4 hingga 2,8.

Titik gempa atau episentrum mayoritas berada di laut, sebelah timur dan tenggara Kabupaten Karangasem, Bali, atau tepatnya di Selat Lombok bagian utara.

Baca Juga:

Mencermati lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, rangkaian gempa bumi tersebut tergolong gempa bumi dangkal dengan kedalaman bervariasi mulai 10 km hingga 47 km yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di dasar laut.

BBMKG Denpasar menambahkan berdasarkan dinamika bumi yang kompleks, gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi secara pasti.

Berdasar data BBMKG Wilayah III Denpasar, terjadi 212 gempa kecil terjadi sejak 5-8 Januari 2026 hingga pukul 08.55 WITA dengan magnitudo antara 1,4 hingga 2,8.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gempa gempa swarm Sesar Lombok Utara lindu Aktivitas Sesar Aktif BBMKG Wilayah III Denpasar Lindu Swarm

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali

    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU