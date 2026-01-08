JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Rekayasa Lalin di Kerobokan Kelod Berdampak, Klaim Kepadatan Kendaraan Berkurang

Rekayasa Lalin di Kerobokan Kelod Berdampak, Klaim Kepadatan Kendaraan Berkurang

Kamis, 08 Januari 2026 – 10:11 WIB
Rekayasa Lalin di Kerobokan Kelod Berdampak, Klaim Kepadatan Kendaraan Berkurang - JPNN.com Bali
Potret udara arus lalu lintas di kawasan Kerobokan Kelod, Badung. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Perubahan arus lalu lintas (lalin) di kawasan Kerobokan Kelod, Badung, yang juga berada di area pariwisata masih berlanjut.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) itu diterapkan di sembilan persimpangan sejak Minggu (14/12).

Tujuannya untuk menekan antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

Baca Juga:

Pada tahap uji coba itu apabila rekayasa lalin dinilai memang belum optimal, akan disiapkan opsi lain untuk mengatasi kemacetan di daerah itu.

“Kami mengimbau masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan arus lalu lintas ini, karena perubahan tersebut masih pada tahap percobaan,” ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

“Kami meminta masyarakat untuk bersabar dan beradaptasi terlebih dahulu terkait dengan perubahan ini,” imbuhnya.

Baca Juga:

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan perubahan arus lalu lintas itu dinilai perlu dilakukan dalam mengatasi kemacetan, khususnya di wilayah Kerobokan Kelod.

Ia pun meminta masyarakat memberi masukan terhadap perubahan arus lalin ini untuk

Perubahan arus lalu lintas (lalin) di kawasan Kerobokan Kelod, Badung, yang juga berada di area pariwisata masih berlanjut dan diklaim mulai berdampak
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   rekayasa lalu lintas Kerobokan Kelod badung kemacetan Bupati Badung Adi Arnawa Kadishub Badung AA Rai Yuda Darma Dishub Badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali

    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU