JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (8/1): Kawasan Wisata Kuta & Monkey Forest

Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (8/1): Kawasan Wisata Kuta & Monkey Forest

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:54 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Kamis (8/1): Kawasan Wisata Kuta & Monkey Forest - JPNN.com Bali
Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero). PLN UID Bali melakukan pemadaman listrik di sejumlah titik hari ini. Foto: ANTARA/Mulyana

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (8/1) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (8/1):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik PLN PT PLN Persero Bali kuta monkey forest

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali

    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU