JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Aktivitas Gempa di Selat Lombok Meningkat, BMKG Buka Data, Waspada

Aktivitas Gempa di Selat Lombok Meningkat, BMKG Buka Data, Waspada

Rabu, 07 Januari 2026 – 20:20 WIB
Aktivitas Gempa di Selat Lombok Meningkat, BMKG Buka Data, Waspada - JPNN.com Bali
Ilustrasi gempa di Selat Lombok yang dicatat BMKG Wilayah III Denpasar pada periode 5 - 7 Januari 2026. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar mengejutkan datang dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, Bali.

BMKG melaporkan mendeteksi 62 gempa tektonik pada 5-7 Januari 2026 dengan rentang magnitudo 1,4 hingga 2,8.

Rangkaian gempa yang terakhir tercatat terjadi hingga pukul 12.30 WITA tergolong gempa bumi dangkal dengan kedalaman mulai 10 km hingga 47 km.

Baca Juga:

“Wilayah Selat Lombok mengalami peningkatan aktivitas gempa bumi tektonik,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Menurut Cahyo Nugroho, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, rangkaian lindu itu dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut.

BMKG mencatat di Bali terdapat 26 sesar potensial dan sesar aktif, yakni Jimbaran, Pantai Timur Bali, Klungkung, Seraya Selatan, Tampaksiring dan Barat Laut Gunung Agung.

Baca Juga:

Lalu Plaga, Blantih, Klandis, Jagarasa, Banyuatis, Batukau, Pajahan, dan Denpasar.

Kemudian Negara Timur, Negara Barat, Gilimanuk, Seririt, Gunung Renon, Pupuan, Culik Abang, Mambal, Munduk Rajasa, Anakah, Pancoran dan Tejakula.

BMKG Wilayah III Denpasar melaporkan mendeteksi 62 gempa tektonik pada 5-7 Januari 2026 dengan rentang magnitudo 1,4 hingga 2,8 di Selat Lombok.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gempa lindu selat lombok BMKG gempa tektonik gempa dangkal aktivitas seismik episenter hiposenter Aktivitas Sesar Aktif

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

  2. Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC

  3. Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU