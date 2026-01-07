JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Pantau Proyek Shortcut Gitgit: Kualitas Nomor Satu, Harus Tepat Waktu

Koster Pantau Proyek Shortcut Gitgit: Kualitas Nomor Satu, Harus Tepat Waktu

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:46 WIB
Koster Pantau Proyek Shortcut Gitgit: Kualitas Nomor Satu, Harus Tepat Waktu - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani, Rabu (7/1) di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani, Rabu (7/1).

Pembangunan itu ditandai dengan Upacara Adat Ngeruak dan Groundbreaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2 di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Koster meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional.

Baca Juga:

Ia meminta untuk menjaga kualitas, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat.

Jangan kualitas bagus, tetapi molor.

Baca Juga:

Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” ujar Koster.

Koster berharap pembangunan infrastruktur yang dimulai saat ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Koster meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Shortcut Gitgit Groundbreaking Shortcut Gitgit Proyek Shortcut Gitgit Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

  2. Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC

  3. Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU