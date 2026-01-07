Koster Ungkap Alasan Kebut Proyek Shortcut Gitgit, Sentil Devisa Sektor Wisata

JPNN.com

Gubernur Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani, Rabu (7/1) di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani, Rabu (7/1).

Pembangunan itu ditandai dengan Upacara Adat Ngeruak dan Groundbreaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2 di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Menurut Koster, penuntasan infrastruktur ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia.

Koster mengatakan sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, yakni mencapai 66 persen.

Kontribusi tersebut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa.

Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah.

Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” kata Koster.

