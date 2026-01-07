Buleleng Jadi Tuan Rumah Pertunjukan Seni Kelas Dunia, Ini Jadwalnya

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi ajang Buleleng International Rhythms Festival (BIRF) yang digelar tahun lalu. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Buleleng kembali menjadi tuan rumah ajang bergengsi tingkat dunia.

Kali ini melalui ajang Buleleng International Rhythms Festival (BIRF) yang digelar pada 10 – 15 Maret 2026.

Buleleng menjadi tuan rumah penyelenggara festival seni dan budaya bertaraf internasional itu, seperti tahun lalu.

Ajang ini mendapat dukungan langsung IOV-UNESCO.

“BIRF merupakan ajang bergengsi yang dapat mempertemukan seni dan budaya dari berbagai negara. Seniman lokal memiliki kesempatan untuk tampil bersama seniman mancanegara,” ujar Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.

“Sudah barang tentu masyarakat Buleleng akan menyambut baik kegiatan ini, karena pertunjukan seni dan budaya jadi favorit masyarakat,” imbuh Bupati Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Ketua Panitia BIRF 2026 Nyoman Dini Andiani mengatakan, keberhasilan ajang sebelumnya telah membangun ikatan emosional yang kuat dengan peserta internasional.

Hal itu ditunjukkan dengan kembalinya sejumlah partisipan yang pernah hadir sebelumnya atau repeated guests.

