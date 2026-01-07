JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (7/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (7/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 07 Januari 2026 – 05:10 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (7/1), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (7/1) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Merakih.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (7/1) saat Buda Wage Merakih: Tersebar di Denpasar, Gianyar, Kuta dan Tabanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan umat hindu Buda Wage Merakih

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC

  2. Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Setelah Heboh Isu Talent Scouting: Tak Sesuai Konteks

  3. Marcos Santos Buka Suara Setelah Arema FC Lepas M Rafli, Demi Karier Pemain - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Buka Suara Setelah Arema FC Lepas M Rafli, Demi Karier Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU