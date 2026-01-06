JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ngeri, Sepanjang 2025 Terjadi 3,45 Juta Sambaran Petir di Bali

Ngeri, Sepanjang 2025 Terjadi 3,45 Juta Sambaran Petir di Bali

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:23 WIB
Ngeri, Sepanjang 2025 Terjadi 3,45 Juta Sambaran Petir di Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan disertai petir yang terjadi di Bali. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sambaran petir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Bali.

Stasiun Geofisika Denpasar mencatat sepanjang 2025 terjadi 3,45 juta sambaran petir di Provinsi Bali.

Namun, jumlah itu masih di bawah kejadian pada 2024 yang mencapai 5,14 juta sambaran petir.

Baca Juga:

Menurut Plt Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Ketut Sudiarta, penurunan jumlah petir itu diperkirakan karena menurunnya pembentukan awan Cumulonimbus (Cb).

Cb dikenal sebagai awan badai yang menjadi sumber utama petir yang menghantam permukaan muka.

Ketut Sudiarta mengatakan awan Cb tumbuh pada kondisi atmosfer yang lembab dan tidak stabil secara termodinamika.

Baca Juga:

"Pada 2025 pergeseran puncak musim hujan serta kelembaban atmosfer yang kurang kuat menyebabkan kondisi atmosfer menjadi lebih stabil.

Dampaknya pertumbuhan awan Cb berkurang dan jumlah petir menurun," ujar Ketut Sudiarta dilansir dari Antara.

Stasiun Geofisika Denpasar mencatat sepanjang 2025 terjadi 3,45 juta sambaran petir di Provinsi Bali, tertinggi terjadi pada November 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   petir Bali sambaran petir Cumulonimbus Stasiun Geofisika Denpasar BMKG Awan CB awan cumulonimbus November 2025

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Buka Suara Setelah Arema FC Lepas M Rafli, Demi Karier Pemain - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Buka Suara Setelah Arema FC Lepas M Rafli, Demi Karier Pemain

  2. PSM Terpuruk, Tomas Trucha Sorot Inkonsistensi Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSM Terpuruk, Tomas Trucha Sorot Inkonsistensi Menjelang Kontra Bali United

  3. Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata - JPNN.com Bali

    Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU