Ngeri, Sepanjang 2025 Terjadi 3,45 Juta Sambaran Petir di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sambaran petir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Bali.

Stasiun Geofisika Denpasar mencatat sepanjang 2025 terjadi 3,45 juta sambaran petir di Provinsi Bali.

Namun, jumlah itu masih di bawah kejadian pada 2024 yang mencapai 5,14 juta sambaran petir.

Menurut Plt Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Ketut Sudiarta, penurunan jumlah petir itu diperkirakan karena menurunnya pembentukan awan Cumulonimbus (Cb).

Cb dikenal sebagai awan badai yang menjadi sumber utama petir yang menghantam permukaan muka.

Ketut Sudiarta mengatakan awan Cb tumbuh pada kondisi atmosfer yang lembab dan tidak stabil secara termodinamika.

"Pada 2025 pergeseran puncak musim hujan serta kelembaban atmosfer yang kurang kuat menyebabkan kondisi atmosfer menjadi lebih stabil.

Dampaknya pertumbuhan awan Cb berkurang dan jumlah petir menurun," ujar Ketut Sudiarta dilansir dari Antara.