JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Inflasi Bali Cetak Rekor, Tembus 2,91 Persen, Pangan & Perhiasan Jadi Pemicu

Inflasi Bali Cetak Rekor, Tembus 2,91 Persen, Pangan & Perhiasan Jadi Pemicu

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:40 WIB
Inflasi Bali Cetak Rekor, Tembus 2,91 Persen, Pangan & Perhiasan Jadi Pemicu - JPNN.com Bali
Ilustrasi perhiasan emas memberi andil penyumbang inflasi di Bali pada Desember 2025. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wsj.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Inflasi di Bali mencetak rekor.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan di Bali pada Desember 2025 menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Inflasi tahunan antara Desember 2025 terhadap Desember 2024 tercatat 2,91 persen.

Baca Juga:

BPS Bali mencatat pada Desember 2023 inflasi tahunan sebesar 2,77 persen, sementara Desember 2024 sebesar 2,34 persen.

“Ini lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Menurut Agus Gede Hendrayana, inflasi Desember 2025 dipengaruhi sejumlah faktor, terutama musim ketersediaan dan permintaan, dengan kelompok pengeluaran paling berpengaruh yaitu makanan, minuman, dan tembakau.

Baca Juga:

"Komoditasnya (penyumbang inflasi) cabai rawit, bawang merah, beras, emas/perhiasan, dan daging ayam ras, yang di antaranya pengaruhnya dengan musim.

Kemarin kan musimnya tidak bagus, produksinya berkurang, kemudian ditambah sempat ada gangguan distribusi," ujar Agus Gede.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan di Bali pada Desember 2025 menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   inflasi Bali inflasi bali BPS Bali pangan perhiasan emas cabai rawit listrik air pdam

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata - JPNN.com Bali

    Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata

  2. Johnny Jansen Sesumbar Bali United Kian Matang, Sebut Masih Banyak PR - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sesumbar Bali United Kian Matang, Sebut Masih Banyak PR

  3. Arema FC Mandul tanpa Dalbero Luan, Incar Striker Asing Baru di Bursa Transfer - JPNN.com Bali

    Arema FC Mandul tanpa Dalbero Luan, Incar Striker Asing Baru di Bursa Transfer

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU