Prakiraan Cuaca Bali, Selasa (6/1): Waspada Hujan dan Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memperkirakan sejumlah wilayah di Provinsi Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada 6 – 9 Januari 2026.

Selain hujan, angin kencang berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Bali dengan kecepatan maksimum 25 knot, sementara di perairan utara mencapai 35 knot.

"Pola angin di wilayah perairan utara umumnya bergerak dari arah barat daya-barat laut," kata Prakirawan BBMKG Wilayah III Riski Dwi Saputro dilansir dari Antara.

Berdasar analisis kondisi sinoptik dari BMKG Denpasar, pola angin di perairan selatan Bali juga serupa, diperkirakan bergerak dari arah barat daya-barat laut, dengan kecepatan minimum masing-masing diperkirakan berkisar 5 knot.

BBMKG Denpasar juga menerbitkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut yang diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter pada periode tersebut.

Ketinggian gelombang diperkirakan hingga 2,5 meter itu berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Lombok bagian utara, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung dan perairan selatan Bali.

“Ketinggian gelombang laut untuk penyeberangan di Bali diperkirakan mencapai 2,5 meter pada 5-6 Januari 2026,” ujarnya.

BMKG memperkirakan wilayah penyeberangan, yakni Padangbai-Lembar, Padangbai-Nusa Penida, Sanur-Nusa Penida, dan Kusamba-Nusa Penida, diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang.