IVENDO Dukung Wamenpar, Komitmen Memperkuat Penerapan Green Event di Indonesia

Senin, 05 Januari 2026 – 18:53 WIB
Dewan Pimpinan Pusat IVENDO menegaskan komitmennya dalam mendorong penerapan green event berkelanjutan di Indonesia. Foto: IVENDO for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat IVENDO menegaskan komitmennya dalam mendorong penerapan green event berkelanjutan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan ajakan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa melalui gerakan nasional Clean the City.

Sebelumnya, Wamenpar Ni Luh Puspa mengajak masyarakat Indonesia mengawali tahun baru dengan aksi nyata ramah lingkungan melalui gerakan Clean the City yang dilaksanakan serentak di 200 kota, melibatkan 25.000 relawan di seluruh Indonesia.

Gerakan ini menekankan bahwa perayaan publik tidak hanya soal euforia, tetapi juga tanggung jawab kolektif menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

“Pergantian tahun adalah momentum untuk memulai kebiasaan baik.

Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan bersama dan merawat ruang publik pasca-perayaan,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Sekjen DPP IVENDO Evan Saepul Rohman, menyampaikan bahwa ajakan pemerintah ini menjadi penguatan arah kebijakan organisasi dalam membangun standar green event yang lebih terstruktur dan aplikatif di industri event nasional.

“IVENDO menyambut baik dan mendukung penuh gerakan Clean the City sebagai mitra strategis pembelajaran bagi para pelaku event.

Dewan Pimpinan Pusat IVENDO menegaskan komitmennya dalam mendorong penerapan green event berkelanjutan di Indonesia.
