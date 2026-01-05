101 Personel Polresta Denpasar Naik Pangkat, Kompol Ketut Sukadi Purnabakti

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar menggelar upacara kenaikan pangkat Personel Polresta Denpasar periode 1 Januari 2026 yang dirangkai dengan wisuda Purnabakti PNPP Polresta Denpasar, Senin (5/1).

Kapolresta Denpasar Kombes Muhammad Iqbal Simatupang memimpin langsung upacara dan diikuti oleh personel Polri yang memperoleh kenaikan pangkat, para wisudawan Purnabakti PNPP serta Bhayangkari.

Kombes Iqbal Simatupang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan tugas kepada personel seluruh jajaran.

Personel Polresta Denpasar yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah 101 personel, terdiri dari 1 Perwira Menengah, 20 Perwira Pertama, 76 Bintara, dan empat personel kenaikan pangkat pengabdian.

Kombes Iqbal menegaskan bahwa kenaikan pangkat pada hakikatnya merupakan penghargaan dari organisasi atas prestasi kinerja yang telah ditunjukkan, dan bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap personel.

“Kenaikan pangkat merupakan hasil penilaian kumulatif dari berbagai aspek, antara lain dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggung jawab, serta sikap dan perilaku yang baik,” ujar Kombes Iqbal Simatupang.

Kenaikan pangkat juga bukan sekadar perubahan status hierarki, gaji, dan hak-hak yang diterima, tetapi merupakan cerminan kompetensi dan tanggung jawab yang lebih besar.

Dengan semakin tinggi pangkat yang disandang, diharapkan personel mampu meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta menjadi teladan yang baik, profesional, modern, dan terpercaya.