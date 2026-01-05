Koster Sentil Megawati saat Susun Haluan Bali 100 Tahun, Janji Blusukan Akhir Pekan

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 10:58 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberi pengantar kala bertemu pimpinan media di rumah jabatan, Minggu (4/1) malam. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk membangun masa depan Bali dalam jangka panjang.

Koster fokus menjabarkan visi pembangunan lima tahunan dalam dokumen strategis bertajuk, "Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun".

Langkah ini dilakukan melalui penyusunan agenda kerja yang komprehensif serta penguatan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga:

“Perumusan masa depan Bali membutuhkan situasi yang tenang agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat teruji dan relevan bagi generasi mendatang,” ujar Koster saat bertemu pimpinan media di rumah jabatan Gubernur Bali, Minggu (4/1).

Dalam penyusunan Haluan Bali 100 Tahun, Koster mengaku mendapatkan arahan khusus dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, agar tatanan Bali dibangun dengan substansi yang kuat.

Hal ini diharapkan mampu membuat Bali tumbuh bersaing di kancah global tanpa kehilangan akar tradisi lokalnya.

Baca Juga:

Koster membandingkan ketahanan budaya Bali dengan peradaban Barat, misalnya.

Menurut Koster, saat banyak wilayah lain masih mencari jati diri atau terancam runtuh diterjang dinamika zaman, Bali justru memiliki fondasi yang kokoh.

