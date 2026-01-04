Arus Balik Nataru Mulai Terlihat di Pelabuhan Benoa, Sebegini Datanya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai terlihat di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Berdasar data yang dihimpun dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sejak 27 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, sebanyak 2.469 penumpang bersandar di Pelabuhan Benoa.

Kepala Pelni Cabang Denpasar Arfah Yusuf memperkirakan arus balik masih akan tetap terjadi hingga pekan kedua Januari 2026.

“2.469 penumpang yang tiba di Benoa diangkut dua armada kapal, yakni KM Awu dan Binaiya,” ujar Arfah Yusuf dilansir dari Antara.

Kedatangan penumpang tertinggi terjadi pada Sabtu (3/1) sebanyak total 2.034 orang tiba di Pelabuhan Benoa Denpasar dari Waingapu dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Benoa dilayani empat armada milik Pelni, yaitu KM Awu, Binaiya, Tilongkabila dan Leuser.

Pelayaran tersebut dominan melayani penumpang menuju sejumlah kota di Indonesia bagian timur.

Menurut Arfah Yusuf, masing-masing kapal itu memiliki pengaturan kapasitas sekitar 1.000 penumpang.