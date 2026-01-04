JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Arus Balik Nataru Mulai Terlihat di Pelabuhan Benoa, Sebegini Datanya

Arus Balik Nataru Mulai Terlihat di Pelabuhan Benoa, Sebegini Datanya

Minggu, 04 Januari 2026 – 20:44 WIB
Arus Balik Nataru Mulai Terlihat di Pelabuhan Benoa, Sebegini Datanya - JPNN.com Bali
Penumpang turun dari KM Binaiya yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/HO-Pelni Denpasar/pri.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai terlihat di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Berdasar data yang dihimpun dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sejak 27 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, sebanyak 2.469 penumpang bersandar di Pelabuhan Benoa.

Kepala Pelni Cabang Denpasar Arfah Yusuf memperkirakan arus balik masih akan tetap terjadi hingga pekan kedua Januari 2026.

Baca Juga:

“2.469 penumpang yang tiba di Benoa diangkut dua armada kapal, yakni KM Awu dan Binaiya,” ujar Arfah Yusuf dilansir dari Antara.

Kedatangan penumpang tertinggi terjadi pada Sabtu (3/1) sebanyak total 2.034 orang tiba di Pelabuhan Benoa Denpasar dari Waingapu dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Benoa dilayani empat armada milik Pelni, yaitu KM Awu, Binaiya, Tilongkabila dan Leuser.

Baca Juga:

Pelayaran tersebut dominan melayani penumpang menuju sejumlah kota di Indonesia bagian timur.

Menurut Arfah Yusuf, masing-masing kapal itu memiliki pengaturan kapasitas sekitar 1.000 penumpang.

Berdasar data PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sejak 27 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, sebanyak 2.469 penumpang bersandar di Pelabuhan Benoa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) PT Pelni PT Pelni Cabang Denpasar pelabuhan benoa NTT Bali KM Awu KM Binaiya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin - JPNN.com Bali

    Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin

  2. Empat Pemain Jadi Opsi Pengganti Dalberto Luan, Valdeci hingga Razza Fachrezi - JPNN.com Bali

    Empat Pemain Jadi Opsi Pengganti Dalberto Luan, Valdeci hingga Razza Fachrezi

  3. Arema FC Merugi Gegara Dalberto, Marcos Santos Sentil Dedik Setiawan - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Gegara Dalberto, Marcos Santos Sentil Dedik Setiawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU