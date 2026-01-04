547 Gempa Guncang Bali Sepanjang 2025, Dominan di Bawah Magnitudo 3

JPNN.com

Minggu, 04 Januari 2026 – 20:28 WIB
Ilustrasi gempa yang terjadi sepanjang 2025 di Provinsi Bali. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar merilis gempa yang mengguncang Bali sepanjang 2025.

Berdasar data Pusat Gempa Regional (PGR) III, sepanjang 2025 tercatat 547 gempa mengguncang Provinsi Bali.

Namun, dari ratusan jumlah gempa yang terjadi, yang dirasakan hanya 10 gempa.

“Jumlah gempa sepanjang 2025 lebih rendah dari 2024 yang saat itu mencapai 582 kali,” ujar Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Dari ratusan jumlah gempa itu, mayoritas berkekuatan magnitudo di bawah 3.

Ia merinci pada tahun 2025 aktivitas kegempaan sama dengan tahun 2024, yaitu didominasi gempa berkekuatan magnitudo di bawah 3 dengan kedalaman dangkal hingga kurang dari atau sama dengan 60 kilometer, yaitu sebanyak 331 kejadian.

Jumlah kejadian lindu terbanyak terjadi pada November 2025, yakni sebanyak 115 kali gempa.

Gempa dengan magnitudo paling besar mencapai 5,4 terjadi pada 17 April 2025 dengan episentrum berjarak 303 km arah tenggara Kuta Selatan, Badung.

