Pungutan Wisman 2025 Tembus Rp 369 Miliar, Insentif 3 Persen Dongkrak Pendapatan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pungutan wisatawan asing (PWA) sepanjang 2025 ternyata tak sesuai ekspektasi.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan PWA pada 2025 hanya terealisasi Rp 369 miliar.

Angka ini masih tergolong rendah dibanding jumlah kunjungan turis asing ke Bali.

Namun, positifnya jumlah PWA meningkat dibanding penerapan tahun pertama 2024.

“Baru mencapai Rp 369 miliar.

Kalau dibandingkan persentase terhadap jumlah wisatawan asingnya itu 34,8 persen atau hampir 35 persen, ini sedikit meningkat dari tahun lalu yang 32 persen,” kata Koster dilansir dari Antara.

Pemprov Bali sendiri mencatat jumlah kunjungan turis asing sepanjang 2025 mencapai 7,1 juta.

Menurut Koster, capaian PWA masih kurang jauh, bahkan belum mencapai target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, yaitu Rp 500 miliar.