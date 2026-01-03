JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Transformasi Digital Jadi Peluang Besar bagi Pelaku Usaha Indonesia

Transformasi Digital Jadi Peluang Besar bagi Pelaku Usaha Indonesia

Sabtu, 03 Januari 2026 – 21:28 WIB
Transformasi Digital Jadi Peluang Besar bagi Pelaku Usaha Indonesia - JPNN.com Bali
Ilustrasi transformasi dunia digital. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelombang teknologi informasi yang menerjang berbagai sektor kehidupan telah mengubah wajah perekonomian global, termasuk di Indonesia.

Di era revolusi industri 4.0 yang semakin matang, pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju platform online tidak lagi bisa diabaikan.

Fenomena ini menandakan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren sesaat, melainkan kebutuhan mendesak bagi kelangsungan bisnis.

Baca Juga:

Bagi para pelaku usaha di tanah air, Kadinraya melihat momentum ini sebagai titik balik krusial untuk melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Transformasi digital hadir sebagai kunci pembuka pintu gerbang menuju skala ekonomi yang lebih luas, menembus batas geografis yang selama ini menjadi kendala bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun korporasi besar.

Dalam menavigasi perubahan besar ini, peran institusi pendukung dan payung organisasi sangatlah vital untuk memastikan transisi berjalan mulus.

Baca Juga:

Di sinilah letak pentingnya memahami posisi strategis Kamar Dagang dan Industri.

KADIN adalah organisasi tunggal yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia, berfungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan bisnis.

Di era revolusi industri 4.0 yang semakin matang, pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju platform online tidak lagi bisa diabaikan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   digital Indonesia pelaku usaha Transformasi digital Kadin Kadin Raya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Gegara Dalberto, Marcos Santos Sentil Dedik Setiawan - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Gegara Dalberto, Marcos Santos Sentil Dedik Setiawan

  2. Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat Bicara, Hhmm - JPNN.com Bali

    Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat Bicara, Hhmm

  3. Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU