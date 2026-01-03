Transformasi Digital Jadi Peluang Besar bagi Pelaku Usaha Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelombang teknologi informasi yang menerjang berbagai sektor kehidupan telah mengubah wajah perekonomian global, termasuk di Indonesia.

Di era revolusi industri 4.0 yang semakin matang, pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju platform online tidak lagi bisa diabaikan.

Fenomena ini menandakan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren sesaat, melainkan kebutuhan mendesak bagi kelangsungan bisnis.

Bagi para pelaku usaha di tanah air, Kadinraya melihat momentum ini sebagai titik balik krusial untuk melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Transformasi digital hadir sebagai kunci pembuka pintu gerbang menuju skala ekonomi yang lebih luas, menembus batas geografis yang selama ini menjadi kendala bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun korporasi besar.

Dalam menavigasi perubahan besar ini, peran institusi pendukung dan payung organisasi sangatlah vital untuk memastikan transisi berjalan mulus.

Di sinilah letak pentingnya memahami posisi strategis Kamar Dagang dan Industri.

KADIN adalah organisasi tunggal yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia, berfungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan bisnis.