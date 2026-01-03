JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imigrasi Ngurah Rai Setor PNBP Rp 1,5 Triliun, Deportasi 912 WNA, Dominan Rusia

Imigrasi Ngurah Rai Setor PNBP Rp 1,5 Triliun, Deportasi 912 WNA, Dominan Rusia

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:52 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Setor PNBP Rp 1,5 Triliun, Deportasi 912 WNA, Dominan Rusia - JPNN.com Bali
Ilustrasi turis asing memanfaatkan autogate di Bandara Gusti Ngurah Rai. Foto: Kemenkumham Bali.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, menyetorkan sebanyak Rp1,5 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sepanjang 2025.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko, capaian PNBP itu mencapai 97,41 persen dari target sebesar Rp1,56 triliun.

Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan capaian pada 2024 yang saat itu mencapai Rp1,84 triliun atau 106,8 persen dari target Rp1,72 triliun

Baca Juga:

PNBP 2025 itu disumbangkan oleh pendapatan visa, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali, serta pendapatan paspor dan layanan keimigrasian lainnya.

Sepanjang 2025, Imigrasi Ngurah Rai telah menerbitkan paspor RI sebanyak 27.977 dokumen, serta menerbitkan sebanyak 53.428 izin tinggal yang terdiri atas izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

"Kami akan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dan berintegritas, serta memperkuat peran pengawasan dan penegakan hukum," kata Winarko dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), total perlintasan yang masuk dan keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 2025 menembus 15 juta orang.

Angka itu meningkat sebesar 14 persen dibandingkan 2024.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, menyetorkan sebanyak Rp1,5 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sepanjang 2025, deportasi 912 WNA
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi ngurah rai Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP kas negara deportasi visa paspor izin keimigrasian WNA RUSIA

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat Bicara, Hhmm - JPNN.com Bali

    Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat Bicara, Hhmm

  2. Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan

  3. Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara - JPNN.com Bali

    Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU