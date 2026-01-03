Mengulik Momen Hangat Tumpek Klurut di Bali, Koster Traktir Kopi & Babi Guling

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 12:55 WIB
Gubernur Koster mentraktir ribuan cup kopi di Jenar Coffee dan Tan Panama Coffee Shop Denpasar saat momen Hari Tumpek Klurut (Hari Tresna Asih), Sabtu (3/1) hari ini. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster merayakan Hari Tumpek Klurut (Hari Tresna Asih), Sabtu (3/1) hari ini dengan cara sederhana.

Dalam momentum hari kasih sayang menurut kearifan lokal Bali ini, Gubernur Koster mentraktir ribuan cup kopi di Jenar Coffee dan Tan Panama Coffee Shop Denpasar.

Tak hanya kopi, Koster juga mentraktir menu babi guling di Warung Men Wenci kawasan Sangeh, Badung.

Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM lokal, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan masyarakat setempat.

Sejak pagi, lokasi babi guling ini dipadati pengunjung. Dua ekor be guling ludes dalam waktu sekejap.

Saat ditemui di Tan Panama Coffee Shop, Gubernur Koster tampak bercengkrama santai dengan para pengunjung yang didominasi anak-anak muda (yowana).

Suasana berlangsung hangat dan akrab.

Koster bahkan sempat menjadi pusat objek foto bersama. Gubernur dua periode ini melayani dengan tulus setiap permintaan selfie.

Gubernur Koster mentraktir ribuan cup kopi di Jenar Coffee dan Tan Panama Coffee Shop Denpasar saat momen Tumpek Klurut yang jatuh, Sabtu (3/1) hari ini
