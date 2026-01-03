Bali Subway Berlanjut April, Dishub Tunggu PT SBDJ Menjajaki Investor Strategis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara terbuka telah melaporkan perkembangan proyek kereta bawah tanah atau Bali Subway kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardana.

Proyek Bali Subway menjadi kebutuhan untuk mengatasi kemacetan di wilayah padat wisatawan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang sudah sempat dimulai 2024 itu dipastikan akan kembali dimulai April 2026.

Benarkah? Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali I Kadek Mudarta mengatakan masih menunggu kepastian investor yang akan menjadi mitra baru dalam proyek Bali Urban Subway.

“Pengembangan subway ditugaskan kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya atau SBDJ yang merupakan cucu perusahaan daerah PT Jamkrida Bali Mandara untuk mencari mitra investor dalam pengembangan dan pendanaannya.

Saat ini masih tahap SBDJ menjajaki investor potensial yang akan diajak bekerja sama,” kata Kadishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Ia menekankan ketika cucu usaha dari badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Bali itu sudah menetapkan mitra investor barunya, maka pekerjaan baru dapat berjalan.

Dishub Bali sendiri akan berperan pada evaluasi rencana trase yang akan dilalui.