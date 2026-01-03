Arus Balik Nataru 2026: Keberangkatan Penumpang di Bandara Ngurah Rai Meningkat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatat sejak Kamis (1/1) mulai terjadi pergerakan arus balik wisatawan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kondisi ini terlihat dari dominasi jumlah penumpang yang berangkat untuk meninggalkan Bali melalui Bandara Ngurah Rai.

Menurut Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, jumlah penumpang yang berangkat lebih tinggi dari yang datang.

Perinciannya, 16.124 atau 56 persen keberangkatan penumpang domestik, dan 21.707 atau 52 persen keberangkatan penumpang internasional.

“Pada awal 2026 atau hari ke-18 Posko Nataru, total penumpang yang diangkut Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 70.071 penumpang,” ujar Gede Eka Sandi Asmadi dilansir dari Antara.

Mereka terdiri dari 28.639 penumpang domestik dan 41.432 penumpang internasional.

“Keduanya didominasi keberangkatan bukan kedatangan, sehingga mencerminkan kondisi wisatawan mulai kembali ke daerahnya masing-masing setelah menikmati libur Nataru di Bali,” kata Gede Eka Sandi Asmadi.

Pada 1 Januari disebut momentum mulainya arus balik wisatawan juga terlihat ketika membandingkan kondisi hari itu dengan pergerakan 24-31 Desember 2025 yang didominasi wisatawan datang.