30 Ribu Orang & 7.190 Kendaraan Meninggalkan Bali, Libur Nataru Berakhir

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Wisatawan domestik yang menikmati liburan di Bali mulai berbondong-bondong meninggalkan Pulau Dewata.

Mereka memilih pulang lantaran Senin (5/1) lusa efektif mulai bekerja, sementara bagi pelajar harus segera masuk sekolah.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat pada awal 2026 sebanyak 30.600 orang penumpang dan 7.190 kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, ke Ketapang, Banyuwangi.

“Pergerakan penumpang dan kendaraan pada Kamis (1/1) mulai ramai.

Ini mencerminkan kembalinya masyarakat untuk beraktivitas setelah libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berakhir,” ujar Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, dilansir dari Antara.

Menurut Heru Widodo, ASDP terus menjaga kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi potensi peningkatan arus balik.

Heru Widodo menjelaskan bahwa awal Januari 2026 tidak hanya diwarnai arus balik wisatawan dari Bali ke Jawa, tetapi juga mulai meningkatnya pergerakan angkutan logistik.

"Kami memastikan kesiapan armada kapal feri dan optimalisasi pola operasional.