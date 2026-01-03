JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 30 Ribu Orang & 7.190 Kendaraan Meninggalkan Bali, Libur Nataru Berakhir

30 Ribu Orang & 7.190 Kendaraan Meninggalkan Bali, Libur Nataru Berakhir

Sabtu, 03 Januari 2026 – 07:33 WIB
30 Ribu Orang & 7.190 Kendaraan Meninggalkan Bali, Libur Nataru Berakhir - JPNN.com Bali
Lalu lalang kapal feri yang melintas di Selat Bali, yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Wisatawan domestik yang menikmati liburan di Bali mulai berbondong-bondong meninggalkan Pulau Dewata.

Mereka memilih pulang lantaran Senin (5/1) lusa efektif mulai bekerja, sementara bagi pelajar harus segera masuk sekolah.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat pada awal 2026 sebanyak 30.600 orang penumpang dan 7.190 kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, ke Ketapang, Banyuwangi.  

Baca Juga:

“Pergerakan penumpang dan kendaraan pada Kamis (1/1) mulai ramai.

Ini mencerminkan kembalinya masyarakat untuk beraktivitas setelah libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berakhir,” ujar Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, dilansir dari Antara.

Menurut Heru Widodo, ASDP terus menjaga kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi potensi peningkatan arus balik.

Baca Juga:

Heru Widodo menjelaskan bahwa awal Januari 2026 tidak hanya diwarnai arus balik wisatawan dari Bali ke Jawa, tetapi juga mulai meningkatnya pergerakan angkutan logistik.

"Kami memastikan kesiapan armada kapal feri dan optimalisasi pola operasional.

PT ASDP Indonesia Ferry mencatat pada awal 2026 sebanyak 30.600 orang penumpang dan 7.190 kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   wisatawan domestik pelabuhan gilimanuk Bali PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pelabuhan ketapang Nataru 2026 Libur Nataru 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara - JPNN.com Bali

    Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara

  2. Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen

  3. Johnny Jansen Blak-blakan, Bali United Butuh Pemain Asing Lagi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Blak-blakan, Bali United Butuh Pemain Asing Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU