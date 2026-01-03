Piodalan Pura di Bali saat Tumpek Krulut, Sabtu (3/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 06:46 WIB
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Tumpek Krulut dan Purnama Kepitu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (3/1) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Krulut sekaligus Purnama Kepitu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (3/1) saat Saniscara Kliwon Krulut: Tersebar di Buleleng, Klungkung, Tabanan, Bangli dan Besakih.
