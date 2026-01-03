Kalender Bali Sabtu (3/1): Baik Bikin Tempat Berdagang & Berjualan, Murah Rezeki

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 05:34 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 2 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Krulut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (3/1) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Krulut sekaligus Purnama Kepitu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 3 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Krulut: Hari baik membuat tempat berdagang & berjualan, murah rezeki
