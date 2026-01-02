Erwin Gutawa & Indra Lesmana Konser di Bali, Galang Donasi Korban Banjir Sumatra

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 18:40 WIB
Erwin Gutawa konser malam tahun baru di KEK Sanur, Rabu (31/12) malam lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, SANUR - Suasana meraih sekaligus haru mewarnai perayaan pergantian tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

Dua properti unggulan InJourney Hospitality, The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection, menggelar perayaan tahun baru dengan mengedepankan empati dan solidaritas bagi para korban bencana alam Sumatra.

Rangkaian acara diawali dengan Moment of Silence dan Doa Bersama.

Moment of silence menjadi simbol kebersamaan, refleksi, serta doa bersama bagi para korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh para tamu, stakeholders dan talenta pengisi acara, serta pemuka lintas agama untuk menciptakan suasana penuh kekhusyukan dan persatuan.

Nuansa khidmat semakin terasa dengan lantunan lagu “Ibu Pertiwi” dan doa lintas agama sebagai simbol persatuan, harapan, dan solidaritas kebangsaan.

Seluruh tamu kemudian turut menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” sebagai wujud kebersamaan, persaudaraan, serta semangat nasionalisme di tengah perayaan pergantian tahun.

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, InJourney Hospitality melalui The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection menyalurkan donasi sebesar tiga persen dari perayaan Tahun Baru 2026 kepada korban banjir Sumatra.

Rangkaian refleksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penampilan musik kolaborasi eksklusif antara Erwin Gutawa Orchestra dan Indra Lesmana Jazz Experience.
