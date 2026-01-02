Proyek Subway Bandara – Central Kuta Mulai April, Ini Jadwal PSEL & Turyapada

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pariwisata Bali menghadapi tantangan besar.

Tantangan di depan mata yang butuh segera dituntaskan adalah persoalan kemacetan dan masalah sampah.

Oleh karena itu, Gubernur Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali akan mulai berbenah lewat pembangunan infrastruktur jalan dan moda transportasi.

“Mulai tahun ini 2026, kami mendapat dukungan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan,” ujar Gubernur Koster saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Puri Agung, Ubud, Gianyar, Kamis (1/1) kemarin.

Kemudian pembangunan destinasi wisata baru di Kabupaten Buleleng Turyapada Tower yang diselesaikan pada Desember 2026.

“Kalau sudah jadi, tidak kalah dengan Menara Eiffel di Prancis,” kata Koster dilansir dari Antara.

Masalah berikutnya yang akan dituntaskan adalah transportasi.

“Untuk proyek subway dari Bandara Ngurah Rai ke Central Parkir Kuta mulai April ini,” ucap Koster.