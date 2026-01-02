JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Proyek Subway Bandara – Central Kuta Mulai April, Ini Jadwal PSEL & Turyapada

Proyek Subway Bandara – Central Kuta Mulai April, Ini Jadwal PSEL & Turyapada

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:56 WIB
Proyek Subway Bandara – Central Kuta Mulai April, Ini Jadwal PSEL & Turyapada - JPNN.com Bali
Ilustrasi kereta massal Bali alias Bali Subway yang digagas pemerintah pusat dengan Pemprov Bali. Foto: Dephub.go.id

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pariwisata Bali menghadapi tantangan besar.

Tantangan di depan mata yang butuh segera dituntaskan adalah persoalan kemacetan dan masalah sampah.

Oleh karena itu, Gubernur Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali akan mulai berbenah lewat pembangunan infrastruktur jalan dan moda transportasi.

Baca Juga:

“Mulai tahun ini 2026, kami mendapat dukungan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan,” ujar Gubernur Koster saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Puri Agung, Ubud, Gianyar, Kamis (1/1) kemarin.

Kemudian pembangunan destinasi wisata baru di Kabupaten Buleleng Turyapada Tower yang diselesaikan pada Desember 2026.

“Kalau sudah jadi, tidak kalah dengan Menara Eiffel di Prancis,” kata Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Masalah berikutnya yang akan dituntaskan adalah transportasi.

“Untuk proyek subway dari Bandara Ngurah Rai ke Central Parkir Kuta mulai April ini,” ucap Koster.

Gubernur Wayan Koster mengatakan untuk proyek subway dari Bandara Ngurah Rai ke Central Parkir Kuta mulai berjalan April ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Subway Bali Subway bandara ngurah rai Central Parkir psel Turyapada Tower Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

  2. Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar - JPNN.com Bali

    Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

  3. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU