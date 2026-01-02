JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (2/1): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah

Kalender Bali Jumat (2/1): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah

Jumat, 02 Januari 2026 – 06:43 WIB
Kalender Bali Jumat (2/1): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 2 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (1/1) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Krulut.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (2/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 2 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Krulut: Hari baik untuk penyucian diri & memberikan petuah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Baik untuk Penyucian Diri Hari Baik Memberikan Petuah Dewasa Ayu Sukra Wage Krulut Kalender Bali Jumat 2 Januari 2025 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

  2. Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar - JPNN.com Bali

    Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

  3. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU