Kado Akhir Tahun bagi Sukarta, Terima Bantuan Rumah Rp 50 Juta dari Punia ASN

bali.jpnn.com, BANGLI - Menandai penutupan tahun 2025, Sekda Bali Dewa Made Indra turun langsung menyerahkan bantuan pembangunan rumah senilai Rp 50 juta kepada keluarga kurang mampu di Banjar Surakarma, Desa Kintamani, Bangli.

Pada hari yang sama, Sekda Dewa Indra juga menyerahkan bantuan berupa lima unit kursi roda bagi pasien yang dirawat di RS Manah Shanti Mahottama, Bangli.

Bantuan yang diserahkan pada Rabu (31/12) kemarin merupakan punia yang dikumpulkan ASN Pemprov Bali selama 2025.

Melalui program bertajuk Pemprov Bali Hadir, ASN di lingkungan Pemprov Bali menyisihkan sebagian pendapatan untuk berbagi dengan krama yang membutuhkan.

Salah satu warga kurang mampu yang memperoleh bantuan pembangunan rumah adalah I Nyoman Sukarta, 58.

Saat ini, I Nyoman Sukarta tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah milik desa yang berada di belakang Pasar Manik Liyu.

Tinggal bersama istri dan seorang anak yang masih duduk di bangku SMA, Sukarta bekerja sebagai tenaga serabutan dengan penghasilan tidak menentu.

Untuk membantu perekonomian keluarga, sang istri menerima jasa servis pakaian.