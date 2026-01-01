Kuta, GWK, dan Canggu Jadi Titik Keramaian Malam Tahun Baru, Klaim Kondusif

JPNN.com

Kamis, 01 Januari 2026 – 18:29 WIB
Kapolda Irjen Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan Wagub Bali Nyoman Giri Prasta melakukan peninjauan dan pengecekan situasi Provinsi Bali, Rabu (31/12) malam. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan Wagub Bali Nyoman Giri Prasta melakukan peninjauan dan pengecekan situasi Provinsi Bali, Rabu (31/12) malam.

Mereka juga menggelar Zoom Meeting dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Discovery Kartika Plaza, Kuta.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan doa bersama bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di Sumatra, sekaligus dalam rangka pengamanan malam pergantian Tahun 2025–2026.

Dalam Zoom Meeting, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa secara umum situasi di Bali, khususnya di wilayah Kuta, berada dalam kondisi kondusif dan terkendali.

“Di Kuta saat ini bersama Wakil Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, dan Ketua DPRD Bali.

Situasi kamtibmas terpantau kondusif.

Selama libur Natal dan Tahun Baru, kami didukung 1.783 personel, dengan penebalan 237 personel Polda Bali, serta dukungan personel gabungan dari TNI, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, Banser, hingga pemuda gereja,” ujar Kapolda Irjen Daniel Adityajaya.

Dalam Zoom Meeting, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Bali menyambut Tahun Baru
