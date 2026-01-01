JPNN.com

Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Januari 2026: Tumpek Krulut & Hari Siwa Ratri

Kamis, 01 Januari 2026 – 07:54 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Januari 2026: Tumpek Krulut & Hari Siwa Ratri - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melakukan upacara saat rerahinan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Selama Januari 2026, ada 11 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali dengan melakukan persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada Januari 2026:       

Umat Hindu Bali selama Januari 2026 menggelar rerahinan 11 kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Tumpek Krulut hingga Siwa Ratri.
