JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini KKP Rilis 164 Izin Usaha Pemanfaatan Pulau Kecil, Nusa Penida Masuk Daftar

KKP Rilis 164 Izin Usaha Pemanfaatan Pulau Kecil, Nusa Penida Masuk Daftar

Rabu, 31 Desember 2025 – 19:12 WIB
KKP Rilis 164 Izin Usaha Pemanfaatan Pulau Kecil, Nusa Penida Masuk Daftar - JPNN.com Bali
Ilustrasi objek wisata di Nusa Lembongan, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas Klungkung

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan 164 izin usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil sepanjang 2025.

Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 150 izin, dengan capaian sekitar 108 persen.

Di Provinsi Bali, ada tiga pulau kecil yang masuk daftar, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang berada di Kabupaten Klungkung.

Baca Juga:

“Dari penerbitan izin usaha tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya sebesar Rp28 miliar,” kata Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris dilansir dari Antara.

Menurut Ahmad Aris, izin usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil itu tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, mulai Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Bali.

Di luar Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan, wilayah lainnya adalah Gili Gede, Karimunjawa, Derawan dan Maratua.

Baca Juga:

“Penerbitan izin usaha ini merupakan bagian dari program pengawasan dan pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Ahmad Aris.

KKP juga melaksanakan program sertifikasi hak atas tanah (HAT) di pulau-pulau kecil.

Di Provinsi Bali, ada tiga pulau kecil yang masuk daftar, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang berada di Kabupaten Klungkung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Bali Pulau Kecil nusa penida Nusa Ceningan Nusa Lembongan izin usaha PNPB Penerimaan Negara Bukan Pajak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

  2. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

  3. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU