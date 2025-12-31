Konsumsi BBM Naik 10 Persen, Komisaris Pertamina Temukan Bottleneck di SPBU Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Todotua Pasaribu melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk memantau langsung kesiapan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Langkah ini dilakukan untuk menjamin pelayanan prima di tengah lonjakan kunjungan wisatawan ke Pulau Bali.

Todotua Pasaribu mendapat kesempatan memantau sejumlah titik di wilayah Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus, sementara komisaris lain di tempat lain.

Hal ini untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM ini mengatakan pengecekan di Bali dilakukan pada lima lokasi vital

Mulai dari Integrated Terminal Pesanggaran Denpasar, dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta dua Stasiun Pengisian Bulk (SPBG/LPG).

"Kami ingin memastikan ketersediaan, penyaluran, dan keamanan energi, khususnya di Provinsi Bali yang mengalami peningkatan penggunaan BBM dan LPG.

Bali adalah destinasi dengan kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia. Pada momen seperti ini perlu perhatian khusus," ujar Todotua Pasaribu, Rabu (31/12).