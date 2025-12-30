JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ini Alasan Koster Dorong 6 Perda Strategi Segera Berlaku di Bali, Penting

Ini Alasan Koster Dorong 6 Perda Strategi Segera Berlaku di Bali, Penting

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:43 WIB
Ini Alasan Koster Dorong 6 Perda Strategi Segera Berlaku di Bali, Penting - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menyoroti secara emosional urgensi enam ranperda untuk segera disahkan menjadi perda oleh DPRD Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyoroti secara emosional urgensi Perda Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai saat Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026, yang digelar di Ruang Rapat Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12) kemarin.

Ia menyinggung fenomena penguasaan pantai oleh investor yang membatasi akses publik, termasuk masyarakat adat yang hendak melaksanakan upacara keagamaan.

“Pantai itu milik publik. Tidak ada orang yang membeli pantai.

Baca Juga:

Ketika masyarakat kesulitan melakukan upacara adat di pantainya sendiri, maka disitulah negara harus hadir,” ujar Koster.

Perda ini, kata Koster, dinilai menjadi tameng penting agar pantai tetap menjadi ruang publik, ruang adat, dan ruang ekonomi masyarakat lokal, bukan dikuasai sepihak oleh kepentingan investasi.

Hal serupa disampaikan terkait pembentukan Perumda yang bergerak di bidang air.

Baca Juga:

Menurut Koster, air adalah sumber kehidupan dan menjadi prioritas utama dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Tanpa air tidak ada kehidupan. Maka sumber daya air harus dikelola dengan baik, dari hulu hingga distribusinya kepada masyarakat,” kata Koster.

Gubernur Wayan Koster menyoroti secara emosional urgensi enam ranperda untuk segera disahkan menjadi perda oleh DPRD Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Perda Ranperda Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

  2. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU